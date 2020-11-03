Началось очное голосование на выборах президента США

Жители американского поселения Диксвилл-Нотч первыми проголосовали на выборах президента после открытия избирательного участка в отеле The Balsams сразу после полуночи, сообщает CNN.

Как отмечает CNN, в 2010 году население Диксвилл-Нотч насчитывало 12 человек. В этом году все пять избирателей проголосовали за бывшего вице-президента США Джо Байдена.

В отеле The Balsams традиционно с 1960 года ровно в полночь проходит голосование на президентских выборах в США, а результаты объявляются, как правило, первыми по стране.