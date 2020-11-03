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03.11.2020 10:39
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Началось очное голосование на выборах президента США

Жители американского поселения Диксвилл-Нотч первыми проголосовали на выборах президента после открытия избирательного участка в отеле The Balsams сразу после полуночи, сообщает CNN.

Как отмечает CNN, в 2010 году население Диксвилл-Нотч насчитывало 12 человек. В этом году все пять избирателей проголосовали за бывшего вице-президента США Джо Байдена.

В отеле The Balsams традиционно с 1960 года ровно в полночь проходит голосование на президентских выборах в США, а результаты объявляются, как правило, первыми по стране.

В соседнем городке Миллсфилд, где избирательный участок также открылся в полночь, согласно результатам голосования, действующий президент США Дональд Трамп набрал 16 голосов, тогда как Байден – 5.

Напомним, американцы могли проголосовать досрочно в течение 10 дней, а также послать бюллетень по почте. Досрочным голосованием воспользовались около 100 млн американцев.

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Комментарии (6)

Капитан Очевидность2
Ну что, кого на этот раз выберут могущественные русские хакеры?
Печенеги и половцы
Такое впечатление, что у нас вдруг резко, стало много приверженцев самодержавия или это всё же животворящая сила бабла, в действии?!)
footballer13
Вот кстати ой, они со своей замороченной системой выборов обам всему миру рассказывают про демократию.
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