Началось очное голосование на выборах президента США

Жители американского поселения Диксвилл-Нотч первыми проголосовали на выборах президента после открытия избирательного участка в отеле The Balsams сразу после полуночи, сообщает CNN.
Как отмечает CNN, в 2010 году население Диксвилл-Нотч насчитывало 12 человек. В этом году все пять избирателей проголосовали за бывшего вице-президента США Джо Байдена.
В отеле The Balsams традиционно с 1960 года ровно в полночь проходит голосование на президентских выборах в США, а результаты объявляются, как правило, первыми по стране.
В соседнем городке Миллсфилд, где избирательный участок также открылся в полночь, согласно результатам голосования, действующий президент США Дональд Трамп набрал 16 голосов, тогда как Байден – 5.
Напомним, американцы могли проголосовать досрочно в течение 10 дней, а также послать бюллетень по почте. Досрочным голосованием воспользовались около 100 млн американцев.