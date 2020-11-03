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03.11.2020 08:20
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В отель, где остановились российские журналисты в Вашингтоне, попали шальные пули

В Вашингтоне ночью был обстрелян отель, где остановилась съемочная группа российского телеканала НТВ. Никто не пострадал.

Как сообщает 3 ноября РИА «Новости», изначально о случившемся рассказал корреспондент НТВ Алексей Веселовский, информацию агентству подтвердили и сотрудники отеля.

«Я писал сюжет, услышал звуки, как мне показалось, — выстрелов. Их я могу по своему опыту работы в горячих точках различить. После этого я спустился вниз, вход был перекрыт полицией, затянут полицейской лентой. Полицейские ничего не комментировали. Сотрудник отеля сказал, что была стрельба», — рассказал Веселовский.

По его словам, полиция считает, что пули были шальными. «По словам сотрудницы на ресепшн, полицейские сказали, что пули были шальными. Из двух машин стреляли друг в друга, несколько пуль попали в лобби», — пояснил Веселовский.

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Комментарии (2)

Агроном аэродрома
СК ещё не возбудился?
Skazochny
Канэчно, где "журналисты" с НТВ там разве водородные бомбы не взрываются
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