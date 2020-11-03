В отель, где остановились российские журналисты в Вашингтоне, попали шальные пули
В Вашингтоне ночью был обстрелян отель, где остановилась съемочная группа российского телеканала НТВ. Никто не пострадал.
Как сообщает 3 ноября РИА «Новости», изначально о случившемся рассказал корреспондент НТВ Алексей Веселовский, информацию агентству подтвердили и сотрудники отеля.
«Я писал сюжет, услышал звуки, как мне показалось, — выстрелов. Их я могу по своему опыту работы в горячих точках различить. После этого я спустился вниз, вход был перекрыт полицией, затянут полицейской лентой. Полицейские ничего не комментировали. Сотрудник отеля сказал, что была стрельба», — рассказал Веселовский.
По его словам, полиция считает, что пули были шальными. «По словам сотрудницы на ресепшн, полицейские сказали, что пули были шальными. Из двух машин стреляли друг в друга, несколько пуль попали в лобби», — пояснил Веселовский.