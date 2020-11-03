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03.11.2020 07:01
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Температура в Петербурге идёт на рекорд, но хорошей погоду не назовёшь

Погода в Санкт-Петербурге, с одной стороны, портится: сегодня будет не только ветрено, но и сыро. С другой стороны, становится теплее.

Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 3 ноября ожидается небольшой дождь, ветер южный, юго-западный умеренный, местами порывы сильного. Ночью было плюс 4–6 градусов, днём будет плюс 8–10.

Это повышенная для начала ноября температура, отмечает «Яндекс». Согласно истории погодных наблюдений за 56 лет, в этот день в Петербурге чаще всего бывает паcмурно, без осадков, температура в течение суток колеблется в пределах от минус 3 до плюс 7 градусов. Самое холодное 3 ноября зафиксировано в 1975 году, когда минимальная дневная температура составила минус 11. Самое тёплое — в 1967 году, плюс 11.

Завтра, по прогнозу синоптиков, будет определённо лучше, чем сегодня: и тепло, и практически без осадков. А потом снова начнутся дожди, и температура снизится на пару градусов.

Скриншот из www.meteo.nw.ru
Скриншот из www.meteo.nw.ru
Скриншот из www.meteo.nw.ru
Скриншот из www.meteo.nw.ru

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