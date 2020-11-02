FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+6°C/Завтра: +8
80.57р93.76р
Что закрыто в СПБ с 26 октябряШколы и карантинПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
02.11.2020 23:17
1
Печать

Снова рост. В Москве за сутки от COVID-19 умерли 63 человека

63 пациента с коронавирусом скончались в Москве за сутки 2 ноября, общее число умерших в столице России достигло 6936, следует из данных оперативного штаба.

"В Москве скончались 63 пациента, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - говорится в сообщении.

Днем ранее сообщалось о 53 умерших за сутки в Москве.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

pregatus
Ждём ковидиотных с "это всё спектакль" и "это 0,00002%"
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний