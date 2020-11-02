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02.11.2020 23:07
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Минобороны России заявило о готовящейся провокации боевиков в Идлибе

Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС) узнал о планах боевиков обвинить сирийские правительственные силы и ВКС России в нанесении ударов по населенным пунктам в Идлибской зоне деэскалации, сообщило Минобороны России вечером 2 ноября.

"В российский Центр по примирению враждующих сторон поступили новые сведения о планах террористических группировок обвинить сирийские правительственные силы и ВКС России в нанесении артиллерийских и авиационных ударов по населенным пунктам, находящимся на подконтрольной незаконным вооруженным формированиям территории в Идлибской зоне деэскалации", - говорится в сообщении.

Боевики хотят нанести БПЛА удар по гражданским объектам в районе населенного пункта Нахлая в Сирии и выложить видео с обвинениями Дамаска и России. "Видеозапись последствий постановочного удара боевики намерены разместить на своих пропагандистских ресурсах в сети Интернет с обвинениями в адрес сирийских правительственных сил и ВКС России.", - отметило Минобороны России.

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Комментарии (1)

hal9000
вот зараза...кто то стучит..сексот ...так чудненько все спланировано было..можно былоб подключить дополнительные силы для атаки...вот один стукач все испортил..все операцию завалил...
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