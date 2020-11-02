ЦБ: Ослабления рубля продолжит влиять на инфляцию в ближайшие месяцы

Падение рубля будет и дальше оказывать негативное воздействие на темп роста цен в России. Тем не менее ЦБ, не видит рисков для инфляции в среднесрочной перспективе. Об этом говорится в докладе российского финансового регулятора, опубликованном 2 ноября.

«В ближайшие месяцы проинфляционное влияние ослабления рубля, видимо, сохранится. Однако оно имеет краткосрочный характер и не создает рисков для инфляции в среднесрочной перспективе», — заявляет Центробанк.

Согласно базовому прогнозу ЦБ, инфляция будет в диапазоне от 3,9 до 4,2% в 2020 году, от 3,5 до 4,0% — в 2021-м и около 4% — после. Однако при развитии других сценариев риски могут быть «существенными». Так, повторные локдауны в ряде стран могут повлиять на снижение нефтегазовых доходов РФ. Регулятор также предупреждает, что инфляция опустится «заметно ниже уровня, прогнозируемого в базовом сценарии», если доход домохозяйств и слабый спрос будт уменьшаться.