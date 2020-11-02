Суд разобрался с принадлежностью щита, который на Невском придавил троих. Ни ГУ МВД, ни Смольный платить не будут

О решении по искам трех потерпевших 2 ноября сообщает Объединенная пресс-служба судов города. Претензии солидарно к ГУ МВД, как пользователю щита, комитету по печати, как ответственного за демонтаж, и администрации Центрального района, как собственнику земли, высказали Илона и Денис Пищалкины, а также Инна Эскелинен. Все трое оказались придавлены рекламным щитом на Невском проспекте, дом 148, вечером 2 января 2019 года. Им пришлось ехать в больницу, лечиться и временно не ходить на работу.

Точку в вопросе ответственности за падение рекламного щита на прохожих в центре Петербурга поставил суд. Отношения между собой выясняли в МВД и комитете по печати, расплачиваться придется районной администрации.

Щит стоял там, где упал, больше десятка лет. Дом культуры им. Дзержинского, подведомственный ГУ МВД, вывешивал на нем афиши. Комитет просил оформить конструкцию в собственность, в главке отказались. Щиты, а рядом их стояло два, в итоге оказались бесхозными, их должны были снести. Дело было сделано только после ЧП. Один из-за ветхости упал сам, второй разобрали и увезли на следующий день.

«Истцы отмечали, что медицинские карты, подтверждающие назначения врача и содержащие информацию об истории болезни, были безвозвратно изъяты в 2019 году УМВД России по Центральному району» — процитировали в пресс-службе. В том числе с учетом этого, они просили компенсацию материального вреда. Больше всех в этом смысле пострадала Пищалкина, она требовала почти полмиллиона. Пищалкин и Эскелинен 70 и 52 тысячи соответственно. Моральный вред Пищалкина оценила в 3 млн рублей, остальные по 2 млн каждый.

Суд счел, что причитается только с администрации Центрального района — в пользу Пищалкиной материальный 40 тысяч, утраченный заработок 224 тысячи и моральный вред 600 тысяч рублей. Пищалкин добился 11 тысяч за материальный вред и 300 за моральный. Эскелинен в совокупности может рассчитывать почти на 415 тысяч.