FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+6°C/Завтра: +8
80.57р93.76р
Что закрыто в СПБ с 26 октябряШколы и карантинПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
02.11.2020 20:45
6
Печать

Суд разобрался с принадлежностью щита, который на Невском придавил троих. Ни ГУ МВД, ни Смольный платить не будут

Точку в вопросе ответственности за падение рекламного щита на прохожих в центре Петербурга поставил суд. Отношения между собой выясняли в МВД и комитете по печати, расплачиваться придется районной администрации.

О решении по искам трех потерпевших 2 ноября сообщает Объединенная пресс-служба судов города. Претензии солидарно к ГУ МВД, как пользователю щита, комитету по печати, как ответственного за демонтаж, и администрации Центрального района, как собственнику земли, высказали Илона и Денис Пищалкины, а также Инна Эскелинен. Все трое оказались придавлены рекламным щитом на Невском проспекте, дом 148, вечером 2 января 2019 года. Им пришлось ехать в больницу, лечиться и временно не ходить на работу.

Щит стоял там, где упал, больше десятка лет. Дом культуры им. Дзержинского, подведомственный ГУ МВД, вывешивал на нем афиши. Комитет просил оформить конструкцию в собственность, в главке отказались. Щиты, а рядом их стояло два, в итоге оказались бесхозными, их должны были снести. Дело было сделано только после ЧП. Один из-за ветхости упал сам, второй разобрали и увезли на следующий день.

«Истцы отмечали, что медицинские карты, подтверждающие назначения врача и содержащие информацию об истории болезни, были безвозвратно изъяты в 2019 году УМВД России по Центральному району» — процитировали в пресс-службе. В том числе с учетом этого, они просили компенсацию материального вреда. Больше всех в этом смысле пострадала Пищалкина, она требовала почти полмиллиона. Пищалкин и Эскелинен 70 и 52 тысячи соответственно. Моральный вред Пищалкина оценила в 3 млн рублей, остальные по 2 млн каждый.

Суд счел, что причитается только с администрации Центрального района — в пользу Пищалкиной материальный 40 тысяч, утраченный заработок 224 тысячи и моральный вред 600 тысяч рублей. Пищалкин добился 11 тысяч за материальный вред и 300 за моральный. Эскелинен в совокупности может рассчитывать почти на 415 тысяч.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (6)

263977461
На каком основании в данной статье опубликованы наши личные данные ?! Почему вы не пишите какая сложная операция была у Пищалкиной, когда указываете сумму требуемой компенсации ?!
263977461
Я пострадавший. Никаких денег нам не выплатили. Администрация подала жалобу, чтобы изменить решение суда.
alexadmin
За "безвозвратно изъяты" не нужно ли провести дополнительное расследование по поводу уничтожения улик?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний