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02.11.2020 20:27
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Гном Гномыч: Мне не нравится сниматься для «Инстаграма», это всё мама

Сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Александр, широко известный благодаря своим родителям как Гном Гомыч, рассказал, что его цель — обойти звёздного отца в успехах на льду, а вот «Инстаграм» его как таковой не интересует — аккаунт ведёт мама, продюсер Яна Рудковская.

«У меня нет на телефоне своего "Инстаграма"», — цитирует Александра Плющенко Sports.ru 2 ноября. <...> Это все мама да мама, сниматься да сниматься. Мне это не нравится, неинтересно. Потом — это долго еще. В выходные надо все снимать».

Гном Гномыч поведал о своей любви к тренировкам и заявил, что три занятия в день — это мало, можно считать «полувыходным». Обычный режим — 5 часов 6 дней в неделю.

«Меня не пытаются жалеть. Я тренируюсь и добиваюсь результата. Главное — это не первые места, а выйти и сделать свою работу», — пояснил юный фигурист. Его цель — «стать олимпийским чемпионом, обойти своего папу».

Сейчас в «Инстаграме» у Плющенко-младшего 528 тыс. подписчиков.

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