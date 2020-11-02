Гном Гномыч: Мне не нравится сниматься для «Инстаграма», это всё мама

Сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Александр, широко известный благодаря своим родителям как Гном Гомыч, рассказал, что его цель — обойти звёздного отца в успехах на льду, а вот «Инстаграм» его как таковой не интересует — аккаунт ведёт мама, продюсер Яна Рудковская.

«У меня нет на телефоне своего "Инстаграма"», — цитирует Александра Плющенко Sports.ru 2 ноября. <...> Это все мама да мама, сниматься да сниматься. Мне это не нравится, неинтересно. Потом — это долго еще. В выходные надо все снимать».