В России впервые представлен рейтинг НКО по уровню и качеству развития

Для подготовки рейтинга был собран обширный массив информации от министерств и ведомств, из открытых источников: Минюста, Минэкономразвития, Росстата, Агентства социальной информации, «СПАРК-Интерфакса» и других. Также были использованы результаты экспертного опроса, проведенного Общественной палатой среди членов региональных палат и специалистов на местах. Данные анализировались по всем 85 субъектам РФ.

Главный вопрос, на который отвечает рейтинг, сформулирован так: «Насколько развит некоммерческий сектор в регионе, насколько велик его потенциал и насколько эффективно этот потенциал реализуется?», говорится на сайте ОП. Рейтинг был представлен на итоговом форуме «Сообщество», который проходит в эти дни.

Рейтинг составлялся с учётом нескольких групп параметров. В частности: экономической значимости СО НКО в регионе; устойчивости НКО (выживаемости, возраста, доли действующих организаций, количества новых НКО, судебной нагрузки на организации); медиаактивности сектора, поддержки НКО региональной властью и пр.



Авторы рейтинга считают, что результаты исследования будут интересны как самим НКО, работающим на местах, их ресурсным центрам, так и региональным властям.



«С помощью нашего рейтинга регионы смогут оценить не только свое место в общероссийском третьем секторе, но и то, насколько эффективно в регионе отлажена и прозрачна система поддержки НКО, насколько активно НКО участвуют в решении социальных проблем и насколько качественно выстроены взаимоотношения некоммерческого сектора с властью, бизнесом и медиа», — сказала председатель комиссии Общественной палаты по развитию некоммерческого сектора и поддержке социально ориентированных НКО Елена Тополева-Солдунова.



При этом авторы призывают не расстраиваться тех, кто оказался в конце списка: «В соответствии с этими данными представители органов власти каждого из субъектов, члены региональных общественных палат, эксперты ресурсных центров по развитию НКО смогут определить, какие направления поддержки некоммерческого сектора являются для их региона приоритетными. Где необходимо принимать решения по увеличению финансирования, а где нужно просто грамотно выстроить информационную и организационную работу».

