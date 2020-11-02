Суд избавил от статуса «нежелательной» больную ВИЧ жительницу Петербурга

Гражданка Молдовы через суд добилась признания за собой права не уезжать из России из-за подтвержденного ВИЧ. Закон давно был на ее стороне, но со шлейфом нежелательной по воле Роспотребнадзора она прожила восемь лет.

О решении 2 ноября сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга. Иск к Роспотребнадзору женщина подала весной этого года. В нем она просила отменить решение о признании ее нежелательной.

О диагнозе ВИЧ стало известно в 2012 году, когда женщина проходила медосмотр. Под Новый год по почте ей отправили уведомление о признании ее нахождения в России нежелательным, но письмо вернулось отправителю после истечения сроков его хранения. О таком статусе женщина узнала, когда подавала документы на вид на жительство.