Суд избавил от статуса «нежелательной» больную ВИЧ жительницу Петербурга
Гражданка Молдовы через суд добилась признания за собой права не уезжать из России из-за подтвержденного ВИЧ. Закон давно был на ее стороне, но со шлейфом нежелательной по воле Роспотребнадзора она прожила восемь лет.
О решении 2 ноября сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга. Иск к Роспотребнадзору женщина подала весной этого года. В нем она просила отменить решение о признании ее нежелательной.
О диагнозе ВИЧ стало известно в 2012 году, когда женщина проходила медосмотр. Под Новый год по почте ей отправили уведомление о признании ее нахождения в России нежелательным, но письмо вернулось отправителю после истечения сроков его хранения. О таком статусе женщина узнала, когда подавала документы на вид на жительство.
Сначала она обратилась с заявлением о снятии статуса нежелательной в Роспотребнадзор, но оттуда ее отправили в суд. В иске она отметила, что работает по трудовому договору, следит за здоровьем, состоит на учете у врача-инфекциониста, получает терапию и не создает угрозу для здоровья других людей.
Согласно федеральному закону, больные ВИЧ иностранцы подлежат депортации, исключение — наличие в России близких родственников. Истец в России живет давно, в Петербурге осел и ее отец, который получил гражданство, а в 2013 году она вышла за россиянина замуж.
Суд велел устранить препятствия для пребывания женщины на территории России.