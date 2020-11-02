Шторм Топи оставил без света больше 30 тысяч домов в Финляндии. Дойдёт и до Петербурга
На соседнюю Финляндию 2 ноября обрушился штормовой ветер с порывами более 20 м/с. Об этом сообщает Метеорологический институт страны.
Lähivuorokausi on tuulinen ja paikalliset tuulivahingot ovat mahdollisia! Animaatiossa on yli 15 m/s puuskat punaisen sävyillä, yli 20 m/s puuskat violetin sävyillä. Illalla ja yöllä tuulisinta on lännessä, tiistaiyönä ja -aamuna etelärannikolla ja maan itäosassa. #syysmyrsky pic.twitter.com/1Cl4062o9P— Ilmatieteen laitos (@meteorologit) November 2, 2020
Сильнее всего стихия ударила по западному побережью Суоми. На море порывы местами превысили 30 м/с. Шторм, который по традиции назвали мужским именем — Топи, — движется на восток. О приближении буйного ноябрьского гостя предупреждало и ГУ МЧС по Петербургу. Ожидать его в Северной столице — впрочем, уже немного ослабевшим — стоит в 21:00, финские метеорологи говорят о полуночи.
Ветер валит деревья, в том числе на линии электропередачи. В результате, по данным распределительных компаний, после 17:00 мск было обесточено более 30 тысяч домохозяйств, на момент публикации без света остаются почти 29 тысяч.