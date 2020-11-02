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02.11.2020 18:50
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Шторм Топи оставил без света больше 30 тысяч домов в Финляндии. Дойдёт и до Петербурга

На соседнюю Финляндию 2 ноября обрушился штормовой ветер с порывами более 20 м/с. Об этом сообщает Метеорологический институт страны.

Сильнее всего стихия ударила по западному побережью Суоми. На море порывы местами превысили 30 м/с. Шторм, который по традиции назвали мужским именем — Топи, — движется на восток. О приближении буйного ноябрьского гостя предупреждало и ГУ МЧС по Петербургу. Ожидать его в Северной столице — впрочем, уже немного ослабевшим — стоит в 21:00, финские метеорологи говорят о полуночи.

Ветер валит деревья, в том числе на линии электропередачи. В результате, по данным распределительных компаний, после 17:00 мск было обесточено более 30 тысяч домохозяйств, на момент публикации без света остаются почти 29 тысяч.

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