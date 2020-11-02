Петербуржец Денис Мельников, который с начала года изолировался с экспедицией на антарктической станции «Мирный», снял забавное видео с пингвином Адели и опубликовал его 2 ноября в своём твиттере.



На кадрах птица очень быстро и целенаправленно куда-то бежит, будто по важным делам.



«Подпись придумайте сами, а мне уже физически плохо от смеха», — предложил полярник.

