«Мне уже плохо от смеха». Петербуржец снял в Антарктике стремительный бег пингвина Адели и попросил придумать этому название
Петербуржец Денис Мельников, который с начала года изолировался с экспедицией на антарктической станции «Мирный», снял забавное видео с пингвином Адели и опубликовал его 2 ноября в своём твиттере.
На кадрах птица очень быстро и целенаправленно куда-то бежит, будто по важным делам.
«Подпись придумайте сами, а мне уже физически плохо от смеха», — предложил полярник.
Подпись придумайте сами, а мне уже физически плохо от смеха)) pic.twitter.com/QvM45p8m01— Отец-полярник (@Den_Muller) November 2, 2020
Подписчики блогера уже опубликовали свои версии названия для ролика. «Бежит в 2021 год», «Когда забыл маску на работе и пытаешься быстро добежать до дома», «Уходит с работы в последний рабочий день перед отпуском», «Это моя кукушка полетела».
Пингвин Адели́ — нелетающая птица из отряда пингвинообразных. Один из самых распространённых видов пингвинов. Гнездится на побережье Антарктиды и ближайших к материку островах: Южных Шетландских, Оркнейских и Южных Сандвичевых.