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02.11.2020 19:08
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«Мне уже плохо от смеха». Петербуржец снял в Антарктике стремительный бег пингвина Адели и попросил придумать этому название

Петербуржец Денис Мельников, который с начала года изолировался с экспедицией на антарктической станции «Мирный», снял забавное видео с пингвином Адели и опубликовал его 2 ноября в своём твиттере.

На кадрах птица очень быстро и целенаправленно куда-то бежит, будто по важным делам.

«Подпись придумайте сами, а мне уже физически плохо от смеха», — предложил полярник.

Подписчики блогера уже опубликовали свои версии названия для ролика. «Бежит в 2021 год», «Когда забыл маску на работе и пытаешься быстро добежать до дома», «Уходит с работы в последний рабочий день перед отпуском», «Это моя кукушка полетела».

Пингвин Адели́ — нелетающая птица из отряда пингвинообразных. Один из самых распространённых видов пингвинов. Гнездится на побережье Антарктиды и ближайших к материку островах: Южных Шетландских, Оркнейских и Южных Сандвичевых.

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Комментарии (4)

RemyMartin
"обхохочешься"
Plavalaguna
Это действительно так смешно, или я одна ничего особо смешного не вижу?
USSR_forever
как вариант - когда узнал, что Беглов решил погрозить локдауном... =))) пингвин, бегущий в Ашан за гречкой.... "бои при Ашане" ещё не закончены... =))))
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