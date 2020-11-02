Прокуратура нашла человека, которого историк Соколов назвал любовником Ещенко

На заседании по делу Олега Соколова 2 ноября суд отказал стороне защиты в удовлетворении нескольких ходатайств, в основном они касались взаимоотношений подсудимого с его оппонентом Евгением Понасенковым и бывшей сожительницей Екатериной Пржигодзкой. Оба выступали в суде как свидетели и на вопрос о наличии неприязненного отношения к историку отвечали отрицательно. Защита через различные документы пыталась поставить под сомнение их показания, в том числе просила с помощью запроса во ФСИН ознакомиться с письмом, которое Понасенков прислал Соколову в изолятор незадолго до своего допроса — в нем якобы прямым текстом было сказано, что историк ему неприятен. Суд отказал.

Человек, чью фамилию историку Соколову назвали в Крестах и Бутырке как любовника убитой аспирантки Анастасии Ещенко, действительно был в федеральном и международном розыске. Заниматься им суд не будет. Он бывал на страницах «Фонтанки».

Приобщить материалы просил и гособвинитель. Это были документы на человека, которого Соколов назвал любовником убитой Ещенко. Во время дачи показаний в суде историк рассказал, что этот персонаж связан с криминальными кругами, его разыскивают в России, фамилия также значится в базах Интерпола. С аспиранткой у него была связь в течение 15 месяцев, о том, что этот человек был ее любовником, уже арестованному экс-доценту рассказали другие арестанты, причем в разных изоляторах. Приобщенные судом документы указывали на то, что мужчину задерживали в Петербурге в 2012 году, в 2014-м он скрылся и был объявлен в розыск, в базе Интерпола он значится как разыскиваемый по обвинению в преступлениях, совершенных на Украине.

Запрашивать у СК данные о наличии на складе вещдоков телефона этого мужчины, а Соколов полагал, что там могла быть переписка с Ещенко, и узнавать, встречались ли они на территории конкретной гостиницы в Ленобласти, суд не стал.

Несмотря на то что назвать фамилию этого человека Соколов согласился только в закрытом судебном заседании, зачитывая свое ходатайство о приобщении документов, гособвинитель быстро, но произнесла его ФИО. Судя по всему, речь идет об Андрее Байдюке. «Фонтанка» подробно писала, как он сбежал из-под конвоя в 2014 году. Уроженец Львова входил в банду налетчиков, которые опустошали ювелирные магазины.