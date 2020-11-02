За Кирюшу и гвоздь. Журналиста местной газеты в Бердске избил сотрудник пресс-центра городской администрации

Сотрудник пресс-службы администрации Бердска Новосибирской области избил журналиста местной газеты «Свидетель» Сергея Болдырева, угрожая показать корреспонденту «гвоздь» и «Кирюшу». Об этом 2 ноября сообщил «Свидетель».

Мужчина ворвался в здание редакции, кинулся к Сергею Болдыреву и со словами: «Я покажу тебе гвозди, я покажу тебе Кирюшу!» — несколько раз ударил его по лицу, передаёт местное издание.

Журналист считает, что агрессором является работник пресс-службы городской администрации. Возможно, он так отреагировал на пост с комментарием в группе «ВКонтакте» «Бердск: Всё плохо!», администратором которой является как раз Сергей Болдырев.