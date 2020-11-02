В Италии новый локдаун: музеи, ТЦ, прогулки под запретом

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что в стране вводится новый локдаун.

«По всей стране будут закрыты музеи и выставки, торговые центры в выходные и праздничные дни, все игровые залы, а также ограничено передвижение в ночное время без уважительной причины и въезд и выезд из регионов, представляющих наибольший риск», — цитирует 2 ноября ТАСС Конте.

Суточный прирост новых заболевших в Италии уже превысил 31 тысячу человек в день. Коэффициент распространения вируса (Rt) по стране держится выше 1,5, а в некоторых областях достиг 2. Наибольше опасения вызывает ситуация в Ломбардии, Кампании, Лигурии, Лацио и Валле-д'Аосте.