Группа «Кирпичи» отметит 25-летний юбилей большим концертом в Петербурге

Василий Васильев и его рок-группа «Кирпичи» готовятся отмечать солидную дату — 25 лет творческой деятельности. За эти годы было выпущено чуть больше десятка альбомов, снято несколько десятков клипов и сыграно очень много концертов. В эту копилку добавится еще один — 8 ноября «Кирпичи» отпразднуют юбилей, собрав клуб «Космонавт». (16+)

Организаторы концерта обещают, что «Кирпичи» не просто сыграют концертную программу из хитов, но и предложат свой «альтернативный взгляд на весь музыкальный материал из разных исторических эпох коллектива». Проще говоря, в честь праздника со сцены прозвучат песни, которые обычно «Кирпичами» не исполняются.

Само собой, не обойдется и без шлягеров, с которых у многих и началось знакомство с «Кирпичами» — «Байка», «Плюю я», «Замучили гады» и другие.



«Кирпичи» — рэп-рок-группа из Санкт-Петербурга, образованная в 1995 году гитаристом и вокалистом Васей Васиным, который является единственным бессменным участником группы. Коллектив известен своими ироничными текстами. Последний на данный момент студийный альбом «Кирпичей» — «Потому что мы банда» — вышел в 2015 году.



В 2020 году у группы вышел клип на песню «Спасибо, пока», которая впервые прозвучала в 2005 году на «Царском альбоме». В новой версии у композиции другая аранжировка.

