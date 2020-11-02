В случайно купленном доме мэрия небольшого французского города нашла клад — золотые слитки

Мэрия городка на востоке Франции приобрела домик, в котором, как выяснилось позже, хранился золотой клад на сумму более 500 тысяч евро.

Как сообщает 2 ноября РИА «Новости» со ссылкой на телеканал France 3, двухэтажный дом в центре коммуны Море (департамент Юра) более века принадлежал семье Жобе — бизнесменам. Около месяца назад хозяин дома умер, а единственный наследник не захотел обременять себя недвижимостью и предложил муниципальным властям выкупить её.

Мэрия заплатила за дом 130 тысяч евро. А во время осмотра чиновники нашли в шкафу на втором этаже пять слитков золота и более 1,1 тысячи золотых монет по 20 франков. Клад оценивается в 500 с лишним тысяч евро. Кроме того, в доме много исторических предметов, в том числе оптические приборы конца XIX века и фотографии времён Второй мировой войны. Сокровища теперь принадлежат городским властям.