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02.11.2020 14:12
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Собянин: Ситуация с коронавирусом в Москве стабилизируется

Ограничительные меры, введенные в Москве для борьбы с коронавирусом, принесли результат. Ситуация с заболеваемостью стабилизируется.

Мэр Москвы Сергей Собянин 2 ноября выступил на совещании с премьер-министром Михаилом Мишустиным. Он привел статистику — за неделю количество выявляемых случаев заражения снизилось на 1 процент. Темп роста госпитализаций тоже снизился — если недавно таких было 15 процентов от числа выявленных заболевших, то теперь их два процента.

За сутки в Москве делают от 80 до 100 тысяч тестов на ковид и около 30 тысяч на антитела. Сейчас у столицы в резерве порядка 50% коек. «У медсистемы есть запас прочности. Все ограничительные меры по коронавирусу дали результаты, видим стабилизацию ситуации», — заверил Собянин.

В Москве за сутки выявлено 4796 случаев заражения, всего с начала пандемии — почти полмиллиона. Из них активных — 109 тысяч.

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Комментарии (6)

pregatus
У Собянина вечно ситуация выходит на плато и стабилизируется.
polinmole
Ну так Собянин меры принимал. Если потешного ума хватит хотя бы на дистанционку, мы тоже стабилизируемся. А если сейчас дружно выйдем в школу, так быстро Москву догоним по заболевшим, несмотря на разницу в количестве жителей. Ибо у нас климат -раз, денег целом меньше- два, с больницам и врачами швах- три, ну и губернатор такой - четыре.
bombaleilo
...и доллар по 80.57:(((
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