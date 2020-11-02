Собянин: Ситуация с коронавирусом в Москве стабилизируется

Ограничительные меры, введенные в Москве для борьбы с коронавирусом, принесли результат. Ситуация с заболеваемостью стабилизируется.

Мэр Москвы Сергей Собянин 2 ноября выступил на совещании с премьер-министром Михаилом Мишустиным. Он привел статистику — за неделю количество выявляемых случаев заражения снизилось на 1 процент. Темп роста госпитализаций тоже снизился — если недавно таких было 15 процентов от числа выявленных заболевших, то теперь их два процента.

За сутки в Москве делают от 80 до 100 тысяч тестов на ковид и около 30 тысяч на антитела. Сейчас у столицы в резерве порядка 50% коек. «У медсистемы есть запас прочности. Все ограничительные меры по коронавирусу дали результаты, видим стабилизацию ситуации», — заверил Собянин.