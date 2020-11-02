Монеточка покажет Петербургу свое «Декоративно-прикладное искусство»

Лиза Монеточка смогла войти в одну реку дважды, что редко случается не только с молодыми, но и с любыми другими музыкантами. В 2017 году в медиапространстве только и разговоров было, что об альбоме Монеточки «Раскраски для взрослых». Сейчас на дворе 2020-й — а в медиаполе спорят, сдулась Монеточка или нет; а сама певица идет сначала к Урганту (уже не первый и даже не второй раз), а затем — к Дудю.



Независимо от того, понравился вам альбом «Декоративно-прикладное искусство» или нет, нельзя отрицать очевидного — этот релиз стал событием и вновь вернул Елизавету в топы новостей, потеснив Моргенштерна.

