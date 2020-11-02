Монеточка покажет Петербургу свое «Декоративно-прикладное искусство»
Лиза Монеточка смогла войти в одну реку дважды, что редко случается не только с молодыми, но и с любыми другими музыкантами. В 2017 году в медиапространстве только и разговоров было, что об альбоме Монеточки «Раскраски для взрослых». Сейчас на дворе 2020-й — а в медиаполе спорят, сдулась Монеточка или нет; а сама певица идет сначала к Урганту (уже не первый и даже не второй раз), а затем — к Дудю.
Независимо от того, понравился вам альбом «Декоративно-прикладное искусство» или нет, нельзя отрицать очевидного — этот релиз стал событием и вновь вернул Елизавету в топы новостей, потеснив Моргенштерна.
Услышать как новинки, так и знакомые песни Петербург сможет «вживую» уже 4 ноября — Монеточка вместе с саунд-продюсером и композитором Витей Исаевым презентуют в клубе «Морзе» свою свежую работу.
А в ожидании концерта можно посмотреть не только свежие интервью, но и фильм-концерт «Монеточка: 21 год на эстраде», где собраны домашние записи с участием маленькой Лизы и видео с концерта Монеточки в Зеленом театре в 2019 году. Премьера фильма состоялась еще в августе, но, судя по невеликому количеству просмотров, ознакомились с ним очень немногие.
(12+)
Алексей Нимандов, «Фонтанка.ру»