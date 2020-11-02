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02.11.2020 13:55
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Монеточка покажет Петербургу свое «Декоративно-прикладное искусство»

Лиза Монеточка смогла войти в одну реку дважды, что редко случается не только с молодыми, но и с любыми другими музыкантами. В 2017 году в медиапространстве только и разговоров было, что об альбоме Монеточки «Раскраски для взрослых». Сейчас на дворе 2020-й — а в медиаполе спорят, сдулась Монеточка или нет; а сама певица идет сначала к Урганту (уже не первый и даже не второй раз), а затем — к Дудю.

Независимо от того, понравился вам альбом «Декоративно-прикладное искусство» или нет, нельзя отрицать очевидного — этот релиз стал событием и вновь вернул Елизавету в топы новостей, потеснив Моргенштерна.

Фото: обложка альбома «Декоративно-прикладное искусство», vk.com/lisamonetka

Услышать как новинки, так и знакомые песни Петербург сможет «вживую» уже 4 ноября — Монеточка вместе с саунд-продюсером и композитором Витей Исаевым презентуют в клубе «Морзе» свою свежую работу.

А в ожидании концерта можно посмотреть не только свежие интервью, но и фильм-концерт «Монеточка: 21 год на эстраде», где собраны домашние записи с участием маленькой Лизы и видео с концерта Монеточки в Зеленом театре в 2019 году. Премьера фильма состоялась еще в августе, но, судя по невеликому количеству просмотров, ознакомились с ним очень немногие.

(12+)

Алексей Нимандов, «Фонтанка.ру»

Фото: обложка альбома «Декоративно-прикладное искусство», vk.com/lisamonetka

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