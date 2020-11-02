45% опрошенных жителей Петербурга высказались за восстановление колокольни Смольного собора

70% опрошенных знают о проекте воссоздани я колокольни Смольного собора. 45% респондентов считают, что проект интересный и его нужно реализовывать, и только 15% высказались за то, что нужно «оставить все как есть». Такие данные были получены в ходе независимого социологического исследования «Отношение жителей Санкт-Петербурга к восстановлению и сохранению исторического облика Центрального района».

Предоставлено Фондом содействия восстановлению объектов истории и культуры в Санкт-Петербурге

Результаты опроса в 2020 году значительно отличаются от опубликованных годом ранее: тогда противников восстановления колокольни было 23%, а «за» высказались 36%.

Как сообщил директор «Института современного государственного развития (ИСОГОР) Дмитрий Солонников, по результатам проведенного исследования выяснилось, что с проектом восстановления колокольни Собора Воскресения Словущего, более известного как Смольный собор, знакомы более двух третей респондентов. Их отношение к проекту распределяется так: четверть опрошенных однозначно выступают за то, чтобы достроить колокольню, еще 20% склоняются к тому, что это нужно сделать после публичного обсуждения проекта. 20% сомневающихся, по словам Солонникова, также за общественное обсуждение этой инициативы. Последовательных противников проекта заметно меньше, около 15%. Около 20% опрошенных готовы обсуждать проект на публичных слушаниях, однако пока не считают нужным его реализовать.



Напомним, что колокольня входила в утвержденный в 1750 году проект Бартоломео Франческо Растрелли как архитектурная доминанта Смольного монастыря. Она должна была стать самым высоким зданием не только Петербурга, но и России. Полный внешний вид собора с колокольней был представлен в виде деревянного макета монастыря, который сейчас хранится в музее Академии художеств.

При Растрелли колокольню успели достроить до второго яруса — она стала выше келейныйх корпусов. В 1756 году работы были приостановлены из-за недостатка финансирования в связи с началом Семилетней войны. После смерти Елизаветы Петровны в 1762 году строительство окончательно остановилось и возобновилось только через 70 лет. Колокольня же была утрачена. В 2010 году при раскопках были обнаружены фрагменты ее фундамента. В 2020 году с проектом восстановления выступил Фонд содействия восстановлению объектов истории и культуры в Санкт-Петербурге.

«Мы хотим сделать район Смольного собора новым общественным пространством. Сейчас 62% опрошенных жителей Центрального района посещает эту локацию один раз в месяц и даже реже, — заявил представитель Фонда, Филипп Грибанов. — При этом у района огромный потенциал. Уверен, воссозданная по проекту Расстрелли колокольня могла бы стать одной из знаковых доминант города, а прилегающая территория — местом встреч, точкой притяжения как для гостей, так и для жителей Петербурга».



Поскольку сохранился не только макет, но и авторские чертежи собора вообще и колокольни в частности, колокольню можно будет восстановить в соответствии с замыслом Растрелли. Сейчас проект находится в стадии обсуждения, готовится историко-культурное и архитектурное обоснование для представления его на заседании Совета по сохранению культурного наследия. Работы по восстановлению, по предварительным расчетам, могут занять около 7 лет.

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