Петербуржцы напишут этнографический диктант онлайн. Их спросят о культурах, языках и малочисленных народах

Написать юбилейный этнографический диктант в 2020 году и ответить на вопросы о народах России получится в режиме онлайн. Акция пройдёт с 3 по 8 ноября.

Тест состоит из 30 вопросов. Первые 20 из них «общефедеральные» и задаются участникам по всей стране, а вот последние 10 проверяют знания о родном регионе участников. На этот раз часть с «петербургской спецификой» разработали сотрудники Российского государственного этнографического музея.



Если решите серьёзно подготовиться, стоит обратить внимание на базовые факты о разных культурах. В прошлом году пишущих просили выбрать из списка «язык-рекордсмен» по количеству существующих в нём букв — целых 66 — и отметить нужно было адыгейский. Ещё одно из заданий — соединить названия традиционных пирогов от татарской губадии до русской кулебяки с подходящей этнической кухней.

