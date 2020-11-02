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02.11.2020 11:58
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Петербуржцы напишут этнографический диктант онлайн. Их спросят о культурах, языках и малочисленных народах

Написать юбилейный этнографический диктант в 2020 году и ответить на вопросы о народах России получится в режиме онлайн. Акция пройдёт с 3 по 8 ноября.

Фото: pixabay.com/

Тест состоит из 30 вопросов. Первые 20 из них «общефедеральные» и задаются участникам по всей стране, а вот последние 10 проверяют знания о родном регионе участников. На этот раз часть с «петербургской спецификой» разработали сотрудники Российского государственного этнографического музея.

Если решите серьёзно подготовиться, стоит обратить внимание на базовые факты о разных культурах. В прошлом году пишущих просили выбрать из списка «язык-рекордсмен» по количеству существующих в нём букв — целых 66 — и отметить нужно было адыгейский. Ещё одно из заданий — соединить названия традиционных пирогов от татарской губадии до русской кулебяки с подходящей этнической кухней.

Пройти тест этого года после регистрации выйдет в любое удобное время. Заполнить форму нужно на сайте. Там же есть форма сертификата участника, который можно скачать после завершения работы. Максимальная сумма баллов — 100. Этнографический диктант проводится пятый год.

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Фото: pixabay.com/

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