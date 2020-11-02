Сервис «Поступление в вуз онлайн» распространят на все государственные российские вузы. Пока их 54

Все государственные российские вузы смогут подключиться к суперсервису «Поступление в вуз онлайн», а абитуриенты подать документы в выбранные учебные заведения высшего образования в удаленном режиме. Уже в 2021 году вузов, доступных для подачи документов в удаленном режиме, будет не менее 135. Об этом сообщает 2 ноября Министерство высшего образования и науки.

«В настоящее время вся необходимая для этого цифровая инфраструктура полностью готова к масштабированию суперсервиса на все государственные российские вузы. Для подключения требуется обеспечить техническую готовность инфраструктуры на стороне вузов», — рассказал замглавы Минцифры России Олег Качанов.