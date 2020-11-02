Эколог нашёл пользу в пандемии коронавируса

Эпидемия COVID-19, как это ни странно, положительно повлияла на отношение россиян к окружающей среде, считает директор природоохранных программ общероссийской общественной организации «Зеленый патруль» эколог Роман Пукалов.
Как рассказал он в интервью радио Sputnik, за месяцы ограничений, самоизоляции и закрытых границ люди стали бережнее относиться к своей земле. «Мне очень импонирует изменение общего настроя людей. Люди стремятся за город, люди стремятся работать на удаленке и меньше передвигаться на машинах. При этом многие стремятся жить на земле. Очень важно, когда у человека появляется свой маленький кусочек земли, который он обихаживает. Такой человек совершенно по-другому начинает относиться к окружающей природе. Если человек навел порядок на своей земле, то он больше не будет гадить где попало», — уверен эколог.
При этом вредное влияние пандемии на природу тоже очевидно. «Появился огромный объём мусора в виде одноразовых масок, упаковок от санитайзеров и полиэтиленовых упаковок. Негатив от коронавируса тоже есть, но позитива для экологии гораздо больше», — верит Пукалов.