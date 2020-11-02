Глава ВОЗ ушел на самоизоляцию из-за контакта с носителем COVID-19
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что вынужден уйти на самоизоляцию из-за контакта с заболевшим коронавирусом. Об этом 2 ноября он сообщил на своей странице в Twitter.
«Выяснилось, что я контактировал с человеком, тест которого дал положительный результат на COVID-19. Я чувствую себя хорошо, и у меня нет симптомов, но я буду на самокарантине в ближайшие несколько дней в соответствии с протоколами ВОЗ и буду работать из дома», — написал глава ВОЗ.
I have been identified as a contact of someone who has tested positive for #COVID19. I am well and without symptoms but will self-quarantine over the coming days, in line with @WHO protocols, and work from home.— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) November 1, 2020
Накануне количество заболевших коронавирусом в мире превысило 46 миллионов человек. В Европе этот показатель составляет более десяти миллионов, в России — 1,6 миллиона человек.