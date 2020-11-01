В Краносельском районе Петербурга вечером 1 ноября произошла серьезная авария. Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП» «ВКонтакте», в ДТП на углу проспекта Ветеранов и улицы Пограничника Гарькавого столкнулись машина сервиса «Делимобиль» и «Лада Калина» с ростовскими номерами.



Судя по фотографиям, «Лада» пострадала гораздо серьезнее. «Калина на атомы чуть не разлетелась, скорость разрешённая была, наверное», - пишет один из комментаторов. «Оба "успевали" на "розовый", похоже, успели», - отмечает другой, указывая на обстоятельства аварии, и добавляя, что все участники ДТП живы. В одной из машин ехала семья с ребенком. «Малыша достали, ребенку примерно 2-3 года, нос разбит, мама, папа живы», - пишет очевидец аварии. По предварительной информации, есть несколько пострадавших, их госпитализировали.