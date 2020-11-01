О заговоре, коррупции и чертях из политического ада. Зеленский объяснил решение Конституционного суда Украины

Свою трактовку Зеленский 1 ноября представил в Facebook «откровенно, наедине, как между своими». Решение Конституционного суда он назвал демаршем, противопоставлением себя государству и обществу и «публичным проявлением заговора части старых элит и олигархов» против президента и страны.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал решение Конституционного суда страны, который отменил ряд положений антикоррупционного законодательства, в том числе уголовную ответственность за лукавство в декларациях.

Он уверен, что за позицией суда стоит страх прозрачной реальности и полноценного современного государства, где любой чиновник должен декларировать свой доход и отправляться в тюрьму, если его расходы сильно превышают доходы, где «нельзя наглеть, грабить, скупать министров и депутатов».



По словам Зеленского, в то время, как общество борется за справедливое распределение государственного ресурса и против «наглеющих от безнаказанности чиновников», старые элиты не хотят нормального государства.



Конституционный суд, судьи которого были назначены предшественниками Зеленского, «теми самыми, которые всегда «руку на сердце» и рубаху готовы рвать за страну», по мнению Зеленского, своим решением поддержал традиционную грязную политику, когда «своим всё, а остальным - нищета».



«Я точно знаю, что сегодняшний демарш Конституционного суда – это публичное проявление заговора части старых элит и олигархов против Президента и против страны. Никак иначе. Конкретно против. Потому что только слабый Президент и слабое государство – залог сохранения их коррупционного образа жизни. Иначе они не умеют. Как там говорят – на Хэллоуин все черти из политического ада открывают свои настоящие лица. Так совпало. Фамилии чертей вы прекрасно знаете», - пишет президент.

