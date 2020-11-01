О заговоре, коррупции и чертях из политического ада. Зеленский объяснил решение Конституционного суда Украины
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал решение Конституционного суда страны, который отменил ряд положений антикоррупционного законодательства, в том числе уголовную ответственность за лукавство в декларациях.
Свою трактовку Зеленский 1 ноября представил в Facebook «откровенно, наедине, как между своими». Решение Конституционного суда он назвал демаршем, противопоставлением себя государству и обществу и «публичным проявлением заговора части старых элит и олигархов» против президента и страны.
Он уверен, что за позицией суда стоит страх прозрачной реальности и полноценного современного государства, где любой чиновник должен декларировать свой доход и отправляться в тюрьму, если его расходы сильно превышают доходы, где «нельзя наглеть, грабить, скупать министров и депутатов».
По словам Зеленского, в то время, как общество борется за справедливое распределение государственного ресурса и против «наглеющих от безнаказанности чиновников», старые элиты не хотят нормального государства.
Конституционный суд, судьи которого были назначены предшественниками Зеленского, «теми самыми, которые всегда «руку на сердце» и рубаху готовы рвать за страну», по мнению Зеленского, своим решением поддержал традиционную грязную политику, когда «своим всё, а остальным - нищета».
«Я точно знаю, что сегодняшний демарш Конституционного суда – это публичное проявление заговора части старых элит и олигархов против Президента и против страны. Никак иначе. Конкретно против. Потому что только слабый Президент и слабое государство – залог сохранения их коррупционного образа жизни. Иначе они не умеют. Как там говорят – на Хэллоуин все черти из политического ада открывают свои настоящие лица. Так совпало. Фамилии чертей вы прекрасно знаете», - пишет президент.
Он добавил, что судьи нашли формальные поводы для своего решения и в ускоренном формате начали рассматривать и отменять фундаментальные законы, чтобы сохранить «касту неприкасаемых» и позволить элитам не отвечать за свои «шикарные годы бесконтрольной жизни».
27 октября КС Украины обнародовал решение, которым отменил уголовную ответственность за заведомо недостоверное декларирование или умышленное непредставление декларации (ст. 366–1 УК Украины). Также суд признал неконституционными полномочия Национального агентства по противодействию коррупции (НАПК) по контролю и проверке деклараций, открытому круглосуточному доступу к реестру деклараций, проведению мониторинга образа жизни.
На следующий день НАПК исполнил решение и закрыл доступ к декларациям. 30 октября Зеленский внес в парламент проект закона, которым предлагается прекратить полномочия всех судей КСУ. Решение КС вызвало беспорядки в Киеве — протестующие у здания суда пустили в ход дымовые шашки и петарды.