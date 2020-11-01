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01.11.2020 16:44
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Хотите рабочую канализацию — терпите. Компания Сергея Матвиенко третью ночь не дает спать жителям Васильевского острова

Жителей дома № 7 на 26-й линии Васильевского острова третью ночь будит шум от работ на канализационной сети на улице. Об этом 1 ноября «Фонтанке» сообщила читательница Наталья. Канализацию чистит спецтехника с логотипом ООО «Параметр» — компании, принадлежащей сыну экс-губернатора Петербурга Сергею Матвиенко.

автор фото читательница «Фонтанки» Наталья
автор фото читательница «Фонтанки» Наталья
автор фото читательница «Фонтанки» Наталья
автор фото читательница «Фонтанки» Наталья

По словам Натальи, в первый раз работы начались в ночь с 29 на 30 октября. Их начинают проводить после 23 часов, а заканчивают ближе к 5 утра. Жители дома жаловались на шум в полицию.

автор видео читательница «Фонтанки» Наталья

В пресс-службе ГУ МВД подтвердили, что получали от жильцов две заявки в ночь с 30 на 31 октября. «Сотрудники выезжали на место, там проводятся плановые работы», — сообщили в ведомстве.

В диспетчерской службе ООО «Параметр» не смогли ответить, с кем согласовано время выполнения работ, сославшись на выходной день, и попросили перезвонить 2 ноября. В пресс-службе администрации Василеостровского района также не смогли оперативно прокомментировать ситуацию.

На этой неделе ООО «Параметр» подписало очередной контракт с ГУП «Водоканал» на 720 млн рублей.

Единственный владелец компании — Сергей Матвиенко, сын экс-губернатора Петербурга и ныне председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко. В прошлом году его компания, зарегистрированная в Москве, также заключила с «Водоканалом» контракт на 206 млн рублей на реконструкцию коллектора на набережной Мойки.

Всего же с 2015 года компания получила 180 госзаказов. Самый щедрый заказчик — «Мосводоканал». По данным СПАРК, в 2019 году выручка «Параметра» превысила 1,7 млрд рублей, чистая прибыль составила почти 360 млн.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (10)

local_
А может,канализация это его призвание,человек к этому всю жизнь стремился? Да и маман одобряет?
Skazochny
Серёже можно, неблагодарные холопы
bombaleilo
Как-то совсем явно, мама с СФ, сын на 1.7 ярда госконтракты, причем у Водоканала, который и платит плохо, и деньги зарубеж выводит через помойки «Водоканалстрой» семейства Агиян, дела давно минувших дней:)
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