Хотите рабочую канализацию — терпите. Компания Сергея Матвиенко третью ночь не дает спать жителям Васильевского острова
Жителей дома
По словам Натальи, в первый раз работы начались в ночь с 29 на 30 октября. Их начинают проводить после 23 часов, а заканчивают ближе к 5 утра. Жители дома жаловались на шум в полицию.
автор видео читательница «Фонтанки» Наталья
В пресс-службе ГУ МВД подтвердили, что получали от жильцов две заявки в ночь с 30 на 31 октября. «Сотрудники выезжали на место, там проводятся плановые работы», — сообщили в ведомстве.
В диспетчерской службе ООО «Параметр» не смогли ответить, с кем согласовано время выполнения работ, сославшись на выходной день, и попросили перезвонить 2 ноября. В пресс-службе администрации Василеостровского района также не смогли оперативно прокомментировать ситуацию.
На этой неделе ООО «Параметр» подписало очередной контракт с ГУП «Водоканал» на 720 млн рублей.
Единственный владелец компании — Сергей Матвиенко, сын экс-губернатора Петербурга и ныне председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко. В прошлом году его компания, зарегистрированная в Москве, также заключила с «Водоканалом» контракт на 206 млн рублей на реконструкцию коллектора на набережной Мойки.
Всего же с 2015 года компания получила 180 госзаказов. Самый щедрый заказчик — «Мосводоканал». По данным СПАРК, в 2019 году выручка «Параметра» превысила 1,7 млрд рублей, чистая прибыль составила почти 360 млн.