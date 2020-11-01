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01.11.2020 16:14
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«Присутствовали только самые близкие». Ургант поделился эксклюзивными фотографиями «одного из самых ярких светских мероприятий» Петербурга

Телеведущий Иван Ургант 1 ноября поделился в соцсети Instagram фотографиями «редких минут отдыха» на берегу Финского залива и сообщил, что его отдых совпал с одним из ярких светских мероприятий города.

Речь идет о «долгожданной свадьбе Джесси (4 года) и Вуди (6 лет)». Что это за светские люди, Ургант не уточнил, порекомендовал подписчикам смотреть фото.

Судя по фотографиям, героями яркого светского мероприятия стали герои мультфильма «История игрушек».

«На церемонии присутствовали только самые близкие пары. Букет невесты поймала младшая дочь Урганта Лера (5 лет) и тут же сообщила нашему изданию, что выходит замуж за Базза (3 года), сына Аркадия и Розы Лайтеров», — отметил Ургант на подписи к посту.

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Комментарии (10)

Pilat
Не ожидал, что Ургант отдыхает под Сестрорецком.
Скорее всего он прикупил себе там что то в апарт-отеле и приехал оформлять :-)))
Просто иначе там вообще нечего делать.
pum//ka
Фонтанка, ниже падать некуда... жду некролог на похороны хомячка детей Светлакова....
Лаврентий Павлович Б.
Что за...? Ургант открыл для себя мир психотропных средств?
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