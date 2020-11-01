В Подмосковье скончался бывший губернатор Волгоградской области, болевший коронавирусом
В Подмосковье скончался бывший губернатор Волгоградской области Николай Максюта, заразившийся коронавирусом. Об этом 1 ноября сообщает ТАСС со ссылкой на источник во власти региона.
Максюта был госпитализирован в клинику в Подмосковье с коронавирусной инфекцией, из-за которой у него обострились хронические заболевания, отметил собеседник информационного агентства. Бывшему главе Волгоградской области было 73 года.
По данным местного издания «Высота 102», в начале октября от тяжелой болезни скончалась его супруга Лидия. Николаю Максюте не разрешили проститься с ней, поскольку на тот момент у него уже выявили коронавирус.
Николай Максюта возглавлял Волгоградскую область с 1996 по 2009 год. После чего до 2014-го представлял регион в Совете Федерации.