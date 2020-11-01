ТАСС: В Коврове мужчина из ревности взорвал гранату в магазине
В городе Коврове во Владимирской области мужчина взорвал гранату в магазине. Об этом 1 ноября пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Официально в региональном ГУ МВД сообщили, что в торговом центре «Рынок Октябрьский» произошел «хлопок».
«Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что, по предварительным данным, произошел бытовой конфликт между тремя гражданами. В результате происшествия пострадали трое человек, которые были госпитализированы в медучреждение», — говорится в сообщении полиции.
По данным ТАСС, мужчина мог взорвать гранату «по мотивам ревности к жене». Все обстоятельства происшествия устанавливают сотрудники полиции.