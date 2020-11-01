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01.11.2020 13:39
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ТАСС: В Коврове мужчина из ревности взорвал гранату в магазине

В городе Коврове во Владимирской области мужчина взорвал гранату в магазине. Об этом 1 ноября пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Официально в региональном ГУ МВД сообщили, что в торговом центре «Рынок Октябрьский» произошел «хлопок».

«Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что, по предварительным данным, произошел бытовой конфликт между тремя гражданами. В результате происшествия пострадали трое человек, которые были госпитализированы в медучреждение», — говорится в сообщении полиции.

По данным ТАСС, мужчина мог взорвать гранату «по мотивам ревности к жене». Все обстоятельства происшествия устанавливают сотрудники полиции.

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Комментарии (3)

Капитан Очевидность2
"Официально в региональном ГУ МВД сообщили, что в торговом центре «Рынок Октябрьский» произошел «хлопок». "

Взрыв гранаты у нас теперь тоже хлопком называется?
Nafanka
Ревность, говорят, тоже болезнь ... всех болезных лечить будем? А НЕ болезные пущай на них, страдальцев, работают... ))) Итого, имеем болезных: нарики, алкаши, ревнивцы... ну и дальше по списку... )))
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