ТАСС: В Коврове мужчина из ревности взорвал гранату в магазине

В городе Коврове во Владимирской области мужчина взорвал гранату в магазине. Об этом 1 ноября пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.



Официально в региональном ГУ МВД сообщили, что в торговом центре «Рынок Октябрьский» произошел «хлопок».



«Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что, по предварительным данным, произошел бытовой конфликт между тремя гражданами. В результате происшествия пострадали трое человек, которые были госпитализированы в медучреждение», — говорится в сообщении полиции.

