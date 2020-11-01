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01.11.2020 13:51
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В Израиле начали испытания вакцины от коронавируса. До третьей фазы дойдут только к весне следующего года

В Израиле начали испытания собственной вакцины от коронавируса. Об этом 1 ноября сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства обороны страны.

Первую вакцину, разработанную институтом биологических исследований, ввели первому добровольцу в больнице «Шиба», говорится в сообщении Минобороны Израиля.

Клинические испытания будут проводить в течение нескольких месяцев. Они состоят из трех фаз. В первой участвуют 80 здоровых волонтеров в возрасте от 18 до 55 лет, каждый получит либо вакцину, либо плацебо, после чего они несколько недель будут оставаться под наблюдением. Во второй фазе задействуют 960 волонтеров, в третьей уже 30 тысяч — она пройдет в апреле-мае.

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Комментарии (1)

Капитан Очевидность2
"В Израиле начали испытания собственной вакцины от коронавируса..."

Кошерной?
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