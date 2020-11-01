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01.11.2020 13:06
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Под Петербургом чуть не сгорело 65 тонн жмыха. В Волхов пригнали пожарный поезд

На железнодорожной станции Волховстрой в Волхове пожарным удалось ликвидировать горение вагона грузового поезда со жмыхом. Об этом 1 ноября сообщает 47news.

По данным издания, возгорание произошло накануне поздно вечером. В экстренные службы поступило сообщение о задымлении в вагоне с 65 тоннами зернового жмыха. Вагон оцепили, к месту происшествия подогнали пожарный поезд. Проливку завершили около полуночи. Известно, что состав следовал на волховский комбикормовый завод. Жмых выгорел на площади в 20 кв. м, пострадавших нет, уточнили в ГУ МЧС по Ленобласти.

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