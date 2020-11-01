В подмосковных Мытищах прогремел взрыв. Под завалами могут быть люди
В гаражах в подмосковных Мытищах 1 ноября произошел взрыв. Как сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС, под завалами могут находиться несколько человек.
По последней информации издания, всего пострадали трое человек.
«Один человек спасен из-под завалов. Он передан медикам для осмотра. Поиск еще двух человек, предположительно, находящихся под завалом, продолжается», — рассказал собеседник агентства.
Фото с места взрыва на улице Попова в Мытищах. Пострадали пять гаражей. pic.twitter.com/6POONRnYzk— Телеканал 360° (@360tv) November 1, 2020
В ГУ МЧС уточнили, что произошел «хлопок газовоздушной смеси», возгорания после него не было. Площадь обрушения составила 50 кв. м.