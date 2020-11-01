В гаражах в подмосковных Мытищах 1 ноября произошел взрыв. Как сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС, под завалами могут находиться несколько человек.



По последней информации издания, всего пострадали трое человек.



«Один человек спасен из-под завалов. Он передан медикам для осмотра. Поиск еще двух человек, предположительно, находящихся под завалом, продолжается», — рассказал собеседник агентства.