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01.11.2020 12:35
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В подмосковных Мытищах прогремел взрыв. Под завалами могут быть люди

В гаражах в подмосковных Мытищах 1 ноября произошел взрыв. Как сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС, под завалами могут находиться несколько человек.

По последней информации издания, всего пострадали трое человек.

«Один человек спасен из-под завалов. Он передан медикам для осмотра. Поиск еще двух человек, предположительно, находящихся под завалом, продолжается», — рассказал собеседник агентства.

В ГУ МЧС уточнили, что произошел «хлопок газовоздушной смеси», возгорания после него не было. Площадь обрушения составила 50 кв. м.

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