Ссора в родительском чате стала причиной гибели мужчины в Волгограде

В реанимации 25-й больницы Волгограда скончался мужчина, избитый из-за конфликта в родительском чате. Об этом 1 ноября сообщает ТАСС со ссылкой на Комитет здравоохранения региона.



Он умер, не приходя в сознание, уточнили в ведомстве. Пострадал мужчина 23 октября — несколько ударов по голове в отделении банка ему нанес другой местный житель. Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). По словам самого задержанного, конфликт начался из-за того, что погибший оскорбил его сестру в родительском чате.

