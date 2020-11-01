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01.11.2020 11:56
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Ссора в родительском чате стала причиной гибели мужчины в Волгограде

В реанимации 25-й больницы Волгограда скончался мужчина, избитый из-за конфликта в родительском чате. Об этом 1 ноября сообщает ТАСС со ссылкой на Комитет здравоохранения региона.

Он умер, не приходя в сознание, уточнили в ведомстве. Пострадал мужчина 23 октября — несколько ударов по голове в отделении банка ему нанес другой местный житель. Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). По словам самого задержанного, конфликт начался из-за того, что погибший оскорбил его сестру в родительском чате.

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Комментарии (13)

261782811
В Карабах пусть едут на разборки за родину воевать а не россиян убивать а затем у России помощи просить . Ноги вытирают и плюют все кто попало . Мультикультурализм и толерантность её за хобот однако .
Nafanka
Все свободно-независимые... и опять ЗДЕСЬ?! Нахрена?! Развалили СОЮЗ сволочи - жрите теперь своё и у СЕБЯ, в границах оседлости! Нельзя позволить замять тему! Чемодан-вокзал-Ереван вся семья! Ещё Пашинян имеет наглость говорить Путину о наших миротворцах - СВОИХ пускай по всей планете собирает!
42031314
Эти крысы черные заполонили всю Россию, дышать темно!!!!
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