Смертельную статистику по коронавирусу в Петербурге за сутки пополнили почти 30 человек

В Петербурге за последние сутки подтвердилась смерть от коронавируса 29 человек. Об этом 1 ноября сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.



Таким образом, общее количество жертв COVID-19 в Северной столице достигло 3872 человек. Всего по стране за сутки подтвердилась смерть 245 пациентов с COVID-19. Общее количество погибших в России еще накануне превысило 28 тысяч человек, сегодня их стало 28235.



Петербург в этом списке стабильно удерживает второе место как по общему числу жертв, так и по суточному приросту. Больше всего умерших подтверждено в Москве. Там за весь период пандемии скончались 6 820 человек, смерть 52 из них подтвердили за последние 24 часа.

