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01.11.2020 10:50
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Смертельную статистику по коронавирусу в Петербурге за сутки пополнили почти 30 человек

В Петербурге за последние сутки подтвердилась смерть от коронавируса 29 человек. Об этом 1 ноября сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.

Таким образом, общее количество жертв COVID-19 в Северной столице достигло 3872 человек. Всего по стране за сутки подтвердилась смерть 245 пациентов с COVID-19. Общее количество погибших в России еще накануне превысило 28 тысяч человек, сегодня их стало 28235.

Петербург в этом списке стабильно удерживает второе место как по общему числу жертв, так и по суточному приросту. Больше всего умерших подтверждено в Москве. Там за весь период пандемии скончались 6 820 человек, смерть 52 из них подтвердили за последние 24 часа.

О новых летальных исходах сообщили из 45 регионов, Ленинградской области в сегодняшнем списке нет. Единственным регионом, где официально не подтверждено ни одной смерти от коронавируса, остаётся Ненецкий автономный округ.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (1)

Эвелина-М
Привет братушкам - неНцам! Короны нет, но вы держитесь!
Коронавирус - хорошо, а олени - лучше!!!
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