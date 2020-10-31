На Гороховой тушат квартирный пожар. Проезд перегородили пожарные расчёты
Движение на Гороховой улице в центре Петербурга перекрыто пожарными расчетами. Как сообщает корреспондент «Фонтанки» вечером 31 октября, там собралось не меньше десяти машин.
Возгорание, по данным нашего издания, произошло на последнем этаже дома №23 по Гороховой улице, пожарные стягиваются во двор. Открытого огня не видно, однако как минимум из трёх окон вырывается дым. За работой спасателей из двора наблюдают очевидцы. Из парадной вывели несколько человек, некоторые эвакуировались с домашними животными.
Фонтанка.ру
Как уточнили в ГУ МЧС по Петербургу, на Гороховой, 23, тушат пожар по первому из пяти номеров сложности. В квартире на пятом этаже обгорела обстановка на площади в десять квадратных метров. «Эвакуированы пять человек. Сведения о пострадавших не поступали», - добавили в пресс-службе.