В Купчино пьяный на «Лачетти» бился о припаркованные автомобили. Продолжить краш-тест не дали прохожие
Нетрезвого водителя задержали во Фрунзенском районе Петербурга в субботу, 31 октября. Его лихая поездка ударила по карману владельцам как минимум пяти автомобилей.
О поимке водителя сообщили в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербурга» около шести часов вечера. «Шевроле Лачетти», который оказался не способен избежать столкновения с припаркованными автомобилями, заметили на Белградской улице. Водитель свернул в Альпийский переулок, но и там манера вождения не улучшилась.
«Когда он врезался в последний автомобиль, у него задымилась машина — пережег сцепление. Просто открыли дверь прохожие мужчины, за руку вынули из машины заглушили, вытащили ключ», - рассказала «Фонтанке» свидетельница случившегося, которая сама ехала в машине с детьми и чудом избежала столкновения.
Из-за руля «Шевроле Лачетти» вытащили 36-летнего мужчину. Он был заметно нетрезв. Судя по фотографиям, для его машины поездка также не прошла бесследно.
В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сообщили, что в Альпийском переулке полицейские задержали пьяного водителя в неадекватном состоянии, который таранил припаркованные автомобили. Повреждено пять машин, пострадавших нет.