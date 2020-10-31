Нетрезвого водителя задержали во Фрунзенском районе Петербурга в субботу, 31 октября. Его лихая поездка ударила по карману владельцам как минимум пяти автомобилей.

О поимке водителя сообщили в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербурга» около шести часов вечера. «Шевроле Лачетти», который оказался не способен избежать столкновения с припаркованными автомобилями, заметили на Белградской улице. Водитель свернул в Альпийский переулок, но и там манера вождения не улучшилась.



«Когда он врезался в последний автомобиль, у него задымилась машина — пережег сцепление. Просто открыли дверь прохожие мужчины, за руку вынули из машины заглушили, вытащили ключ», - рассказала «Фонтанке» свидетельница случившегося, которая сама ехала в машине с детьми и чудом избежала столкновения.