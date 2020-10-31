На проспекте Науки водитель каршеринга спасался от аварии и разбил машину об трамвай
Легковой автомобиль почти на двадцать минут остановил движение трамваев в Калининском районе Петербурга 31 октября. Вырулить на пути заставила опасность на дороге.
Фотографию застрявшего на путях белого «Фольксвагена» опубликовали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Очевидцы отметили, что под трамвай на пересечении проспекта Науки и улицы Веденеева угодил каршеринговый автомобиль.
В «Горэлектротрансе» «Фонтанке» уточнили, что авария произошла в 18:46. По предварительной информации, «Фольксваген» выехал на пути, пытаясь избежать столкновения, но не учёл приближающийся трамвай. Кроме прокатной машины, пострадавших нет.
Надолго движение общественного транспорта каршеринг не задержал: в семь часов вечера помеху с путей убрали.