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31.10.2020 20:21
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На проспекте Науки водитель каршеринга спасался от аварии и разбил машину об трамвай

Легковой автомобиль почти на двадцать минут остановил движение трамваев в Калининском районе Петербурга 31 октября. Вырулить на пути заставила опасность на дороге.

Фотографию застрявшего на путях белого «Фольксвагена» опубликовали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Очевидцы отметили, что под трамвай на пересечении проспекта Науки и улицы Веденеева угодил каршеринговый автомобиль.

В «Горэлектротрансе» «Фонтанке» уточнили, что авария произошла в 18:46. По предварительной информации, «Фольксваген» выехал на пути, пытаясь избежать столкновения, но не учёл приближающийся трамвай. Кроме прокатной машины, пострадавших нет.

Надолго движение общественного транспорта каршеринг не задержал: в семь часов вечера помеху с путей убрали.

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