США: Скандинавские миротворцы могут войти в Нагорный Карабах
Соединенные Штаты прорабатывают возможность введения в Карабах скандинавских миротворцев, заявил помощник американского президента Роберт О'Брайен, выступая перед представителями армянской диаспоры в Лос-Анджелесе.
«Мы считаем, что обеим странам следует согласиться на [размещение] скандинавских миротворцев. Мы работаем с правительствами Скандинавских стран над вопросом формирования миротворческих сил, которые можно было бы разместить в регионе для поддержания режима прекращения огня», — цитирует его ТАСС 31 октября.
В Кремле обсуждали возможность введения российских миротворцев в регион. Но отметили, что они там могут появиться только при условии согласия обеих сторон конфликта. Сегодня премьер-министр Армении Никол Пашинян направил письмо Путину с просьбой о помощи, в том числе военной. В МИД РФ в ответ подчеркнули, что Россия вмешается, если боевые столкновения перейдут на территорию самой Армении.
Режим прекращения огня на территории непризнанной республики Нагорный Карабах был нарушен 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в развязывании военного конфликта. Обе страны ввели военное положение. Россия, ОДКБ, ОБСЕ, ООН, Совет Европы, НАТО, Ирак, Египет и многие другие страны обратились к сторонам с просьбой урегулировать конфликт мирным путём. Позже в Москве было заключено перемирие, которое сразу было нарушено. Боевые действия продолжались двадцать дней. По словам омбудсмена непризнанной республики, количество погибших среди ее населения за это время составило 36 человека. Потери среди мирных жителей также понесли Армения и Азербайджан.
Конфликт из-за Нагорного Карабаха разгорелся в 1988 году, на фоне резкого подъёма национальных движений в Армении и Азербайджане, превратившись в «открытую межнациональную конфронтацию». К 1991–1994 годам распри между двумя народами перешли в масштабные военные действия, которые с несколькими перемириями длятся до сих пор.