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31.10.2020 18:20
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«Лацио» перед матчем с «Зенитом» теряет игроков из-за коронавируса

В итальянском футбольном клубе «Лацио» обнаружена вспышка коронавируса. Об этом 31 октября сообщается на официальном сайте команды.

По результатам тестов, проведенных накануне, COVID-19 выявили у «нескольких членов команды», говорится в сообщении. Сколько и какие именно игроки заболели, не уточняется.

«Основываясь на этих результатах, вся команда сегодня повторит тесты, чтобы определить игроков, которых можно будет использовать в завтрашнем матче между «Турином» и «Лацио». Игроки с положительным результатом были помещены на домашнюю изоляцию, а команда будет соблюдать период карантина под активным наблюдением медицинского персонала», — говорится в сообщении итальянского клуба.

Накануне местные СМИ писали, что заболели якобы защитники Патрисио Габаррон и Мохамед Фарес.

Матч с «Зенитом» должен пройти в среду, 4 ноября, в Петербурге в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.

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