«Лацио» перед матчем с «Зенитом» теряет игроков из-за коронавируса

В итальянском футбольном клубе «Лацио» обнаружена вспышка коронавируса. Об этом 31 октября сообщается на официальном сайте команды.



По результатам тестов, проведенных накануне, COVID-19 выявили у «нескольких членов команды», говорится в сообщении. Сколько и какие именно игроки заболели, не уточняется.



«Основываясь на этих результатах, вся команда сегодня повторит тесты, чтобы определить игроков, которых можно будет использовать в завтрашнем матче между «Турином» и «Лацио». Игроки с положительным результатом были помещены на домашнюю изоляцию, а команда будет соблюдать период карантина под активным наблюдением медицинского персонала», — говорится в сообщении итальянского клуба.

