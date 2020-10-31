На Энгельса грузовой фургон уложил на крышу Nissan Micra. В больнице женщина
Женщина получила серьёзные травмы в аварии, которая произошла в Выборгском районе Петербурга днём 31 октября. Её автомобиль врезался в грузовой фургон.
Последствия аварии показали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». На трамвайных путях в районе дома № 98 по проспекту Энгельса вверх колёсами оказался Nissan Micra. Как уточнили «Фонтанке» в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и области, за рулём автомобиля сидела 54-летняя женщина.
По предварительной информации, около половины второго дня она не справилась с управлением и врезалась в фургон, от удара хетчбэк перевернуло на крышу. Пострадавшую госпитализировали в тяжёлом состоянии.