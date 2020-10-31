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31.10.2020 15:04
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Синоптики обещают Петербургу небольшое похолодание и пасмурную погоду

В воскресенье, 1 ноября, петербуржцев ждет привычная «переменная облачность» и небольшое похолодание. Об этом сообщили 31 октября в МЧС со ссылкой на ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

При этом больших осадков в городе синоптики не обещают. Ветер будет южным и юго-восточным, силой до 2–7 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит от +1 до +3 градусов, днем — до +6. В Ленобласти она может упасть и ниже нуля. Пока в Северной столице солнечно и довольно тепло — до +10.

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