Синоптики обещают Петербургу небольшое похолодание и пасмурную погоду

В воскресенье, 1 ноября, петербуржцев ждет привычная «переменная облачность» и небольшое похолодание. Об этом сообщили 31 октября в МЧС со ссылкой на ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».



При этом больших осадков в городе синоптики не обещают. Ветер будет южным и юго-восточным, силой до 2–7 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит от +1 до +3 градусов, днем — до +6. В Ленобласти она может упасть и ниже нуля. Пока в Северной столице солнечно и довольно тепло — до +10.

