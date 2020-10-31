Гражданин Таджикистана под Петербургом из любви взял в заложники мать с ребенком и резал 82-летнюю. Его нашли в Москве
Московские полицейские на станции метро «Царицыно» в ночь на 29 октября задержали 27-летнего гражданина Таджикистана Газибекова. Об этом 31 октября сообщает 47news.
По данным издания, 27-летнего Газибекова разыскивал Следственный комитет Ленобласти еще за весеннее происшествие. 9 апреля в поселке Скреблово под Лугой мужчина ворвался в одну из квартир дома по Центральной улице, запер ее изнутри и начал издеваться над хозяевами. Дома были 82-летняя женщина, ее 42-летняя дочь и 14-летняя внучка. «Он бил женщин ногами, ножом тыкал в лицо пенсионерки, про то, как при этом орал, лучше и не упоминать. Лучше так — угрожал убийством. Все это на глазах у подростка», — описывает происходившее журналист 47news. Когда он вышел в соседнюю комнату, пенсионерке удалось выпрыгнуть из окна и позвать на помощь. Женщина сломала кости и скончалась в больнице через несколько дней, но близких ей спасти удалось — Газибеков сбежал. В уголовном деле указан мотив его поступка: «…в связи с отказом Газибекову проживать с ним совместно». Он якобы давно ухаживал за дочерью погибшей.