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31.10.2020 11:45
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Недоброе утро для «ГАЗелей» на КАД: одна попала в смертельную аварию, вторая устроила огненное шоу

Сразу два ДТП с «ГАЗелями» произошли за утро субботы, 31 октября, на кольцевой автодороге в Петербурге. Без погибших не обошлось.

Как сообщили «Фонтанке» в полицейском главке, около восьми утра «ГАЗель» столкнулась с попутным «Вольво» с полуприцепом на внутренней стороне КАД во Всеволожском районе Ленобласти.

vk.com/spb_today

По предварительной информации, фургон влетел в тягач, который из-за лопнувшего колеса съехал на обочину и включил аварийный сигнал. В результате ДТП водитель «ГАЗели» получил несовместимые с жизнью травмы. Известно, что ему было 24 года, водительский стаж — четыре года.

Фото: vk.com/spb_today

Ещё одна «ГАЗель» в субботу утром устроила огненное шоу на КАД в районе съезда на Таллинское шоссе. Видеозапись горящей кабины опубликована в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». «Я его потушил. А если бы на пару-тройку минут пораньше, то ущерба было бы меньше», — рассказал в комментариях водитель бетононасоса, который не проехал мимо автомобильного пожара. В ГУ МЧС по Петербургу подтвердили, что машину потушили, пострадавших нет.

Фото: vk.com/spb_today

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