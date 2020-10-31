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31.10.2020 01:26
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Троллейбус «при мистических обстоятельствах» въехал в столб на Ленинском

Горожане стали свидетелями дорожного происшествия в Московском районе Петербурга. Об этом они сообщили в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте» ночью 31 октября.

«В полнолуние, в полночь, в канун дня всех святых у дома № 147 по Ленинскому проспекту при мистическом стечении обстоятельств троллейбус въехал в столб», — написал очевидец, опубликовав фотографии последствий ДТП.

О состоянии водителя, а также о том, были ли в салоне пассажиры, свидетель происшествия не уточнил.

В отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти информация о случившемся пока не поступала.

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

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Комментарии (1)

Евгений Литвинец
Поскольку троллейбус является по определению общественным транспортом троллей, то такое его поведение вполне объяснимо в эти дни. Надеюсь, ни один тролль не пострадал.
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