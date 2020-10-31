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31.10.2020 01:23
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В Петербурге переговорщик МЧС спас человека на девятом этаже

Сотрудники ГУ МЧС Петербурга вытащили из бездны запуганного полицией мужчину. Он планировал бегство с девятого этажа, но спасатели предложили заменить задержание переговорами.

Как стало известно «Фонтанке», вечером 30 октября в высотке на Авангардной улице полицейские планировали задержать мигранта. Ломившиеся в дверь сотрудники загнали его на внешнюю секцию балкона. Отчаяние запечатлели читатели «Фонтанки».

О балконном человеке очевидцы с улицы сообщили в МЧС. Спасатели приехали и попросили полицейских повременить с задержанием.

Сотрудник ГУ МЧС через соседнюю квартиру пообщался с без пяти минут прыгуном и убедил его вернуться на балконную твердь.

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Комментарии (2)

VladimirPu
Ну после последнего крика надо было его отпустить и поддать ускорения, в Париж, там таких любят) Или к Хабиби)он тоже любитель
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