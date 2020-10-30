Число пострадавших в результате землетрясения в Турции увеличилось до 607

Число пострадавших в результате сильного землетрясения в провинции Измир на западе Турции увеличилось до 607, сообщает ТАСС со ссылкой на турецкое Управление по чрезвычайным ситуациям.



«После землетрясения произошло в общей сложности 170 повторных подземных толчков, магнитуда 21 из которых была выше 4,0. К настоящему времени в результате землетрясения погибли 12 наших граждан, 607 человек получили травмы», — говорится в заявлении ведомства.

Землетрясение магнитудой 6,6 произошло на западе Турции около 14 часов (по московскому времени). В эпицентр попал находящийся в районе моря Измир. Местные власти сообщали о 20 разрушенных зданиях. Землетрясение также на себе ощутили на греческом острове Самос, обрушилась часть церкви, один человек получил ранения при падении стены.

