ФК «Спартак» потребовал извинений за шутку комментатора «Матч ТВ»

ФК «Спартак» посчитал оскорбительной шутку комментатора «Матч ТВ» Дениса Казанского о главном тренере команды Доменико Тедеско в программе «Коммент.Шоу» в YouTube. Об этом рассказал директор по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов, слова которого в своем в Telegram-канале приводит журналист Василий Конов.



«Шутку, озвученную Денисом Казанским в программе "Коммент шоу", в клубе не оценили и посчитали оскорбительной. Мы направим письмо в адрес руководства МАТЧа с просьбой дать оценку поведению лиц каналов холдинга. Мы также обратимся в редакцию самой программы с просьбой принести публичные извинения тренеру Доменико Тедеско», — заявил Фетисов.