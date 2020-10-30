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30.10.2020 23:00
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ФК «Спартак» потребовал извинений за шутку комментатора «Матч ТВ»

ФК «Спартак» посчитал оскорбительной шутку комментатора «Матч ТВ» Дениса Казанского о главном тренере команды Доменико Тедеско в программе «Коммент.Шоу» в YouTube. Об этом рассказал директор по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов, слова которого в своем в Telegram-канале приводит журналист Василий Конов.

«Шутку, озвученную Денисом Казанским в программе "Коммент шоу", в клубе не оценили и посчитали оскорбительной. Мы направим письмо в адрес руководства МАТЧа с просьбой дать оценку поведению лиц каналов холдинга. Мы также обратимся в редакцию самой программы с просьбой принести публичные извинения тренеру Доменико Тедеско», — заявил Фетисов.

Шутка звучала следующим образом: «Что случится, если Тедеско отрубят голову? Будет бегать ещё пять минут и выпустит (полузащитника клуба Зелимхана) Бакаева».

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Комментарии (10)

263917991
я ржал 2 часа,что спартачам не нравится?очень весёлый коментатор
Teo Piter
Да сейчас такие времена, каждое слово надо взвешивать...
Djnyana
Юмор давно пора запретить, на Законодательном уровне!
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