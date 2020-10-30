В Италии за сутки COVID-19 заболела 31 тысяча человек

В Италии за сутки выявили рекордные 31 084 новых случая заражения коронавирусом, сообщает Ansa со ссылкой на данные Минздрава. Предыдущий рекорд заболеваемости коронавирусом был установлен накануне — 26 831 заболевший.



За сутки умерли 199 заболевших, всего с начала пандемии в Италии зафиксирован 38 321 летальный исход с COVID-19.



Врачи обеспокоены скоростью распространения инфекции и опасаются, что придется снова вводить карантин, пишет Corriere della Sera. Наибольше опасения вызывает ситуация в Ломбардии, Кампании, Лигурии, Лацио и Валле-д'Аосте.