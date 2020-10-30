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30.10.2020 21:13
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В Италии за сутки COVID-19 заболела 31 тысяча человек

В Италии за сутки выявили рекордные 31 084 новых случая заражения коронавирусом, сообщает Ansa со ссылкой на данные Минздрава. Предыдущий рекорд заболеваемости коронавирусом был установлен накануне — 26 831 заболевший.

За сутки умерли 199 заболевших, всего с начала пандемии в Италии зафиксирован 38 321 летальный исход с COVID-19.

Врачи обеспокоены скоростью распространения инфекции и опасаются, что придется снова вводить карантин, пишет Corriere della Sera. Наибольше опасения вызывает ситуация в Ломбардии, Кампании, Лигурии, Лацио и Валле-д'Аосте.

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Комментарии (8)

OldObyvatel
А на себя посмотреть не желаете? За последние сутки +18283 заболевших, очередной рекорд.
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Bobr Dobr
Русских военных врачей, как весной , уже не будет.
Европейсы на добро всегда отвечают злом.
virusanet
в италии трупами уже все ледовые арены заполнены.
полный капец.
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