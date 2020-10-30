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30.10.2020 18:40
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Неисправный состав затормозил движение в метро между станциями «Волковская» и «Адмиралтейская»

О задержках в движении поездов на Фрунзенско-Приморской линии метрополитена Петербурга сообщили вечером 30 октября читатели «Фонтанки». О причинах рассказали в городской подземке.

По словам пассажиров, которые обратились в редакцию, движение поездов замедлилось на «фиолетовой ветке» примерно в 18.30.

Как рассказали в справочной службе подземки, подобная ситуация складывается на участке между станциями «Волковская» и «Адмиралтейская» и связана она с неисправным составом. Сколько именно продлится задержка, пока неизвестно.

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